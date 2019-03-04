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(Özel) Kilis’te yakıtlar hava kirliliğini arttırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kilis’te kırsal kesimler ile kent merkezinin bir bölümünde kömür gibi yakıtların kullanılması hava kirliliğine neden olurken, vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor.Kilis’te kömür ve benzeri yakıtlar hava kirliliğine neden oluyor.

Kilis’te kırsal kesimler ile kent merkezinin bir bölümünde kömür gibi yakıtların kullanılması hava kirliliğine neden olurken, vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor.
Kilis’te kömür ve benzeri yakıtlar hava kirliliğine neden oluyor. Doğalgazın 4 yıl önce geldiği kentte eski tarihi Kilis evleri ve kırsal mahalleler ile kentin bir bölümünde kömür ve benzeri yakıtların kullanılması hava kirliliğini artırıyor. Özellikle gece ve sabahın erken saatlerde vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor. Şehrin üzerine çöken duman, hava kirliliğini gözler önüne seriyor.
Öte yandan sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, görüş mesafesi yer yer 30-40 metreye kadar düştü.

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