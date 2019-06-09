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(Özel) Kilo vermek için yılda 13,6 milyar dolar harcıyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

Obezite uzmanları, yeni istatistiklere göre şeker hastalığında OECD ülkeleri arasında dünya ikincisi, obezitede ise Avrupa birincisi olduğumuzu açıkladı.

(Özel) Kilo vermek için yılda 13,6 milyar dolar harcıyoruz

Obezite uzmanları, yeni istatistiklere göre şeker hastalığında OECD ülkeleri arasında dünya ikincisi, obezitede ise Avrupa birincisi olduğumuzu açıkladı. Yine uzmanlara göre sadece obezite tedavisi için yılda 13.6 milyar dolar para harcıyoruz.
Aritmi Sağlık Grubu, şeker hastalığı ve obezite ile metabolik cerrahi hakkında ameliyatlı bilgilendirme toplantısı tertip etti. Ameliyata İzmir, Çanakkale, Kocaeli, Bursa’dan hekimler katıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersun Topal, hekimlere “tip 2 şeker hastalığında metabolik cerrahi” konusunda bilgi verdi.
Tip 2 şeker hastalığı ve obezitenin ülkemizin en ciddi sağlık sorunu olduğunu ifade eden Topal, "Şeker hastalığında OECD ülkeleri arasında dünya ikincisi, obezitede ise yeni istatistiklere göre Avrupa birincisiyiz. Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre tip 2 şeker hastalığı ve obeziteye bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle yılda 13.6 milyar dolar para harcıyoruz. Ülkemizde sağlık harcamalarının yüzde 23’ü şeker hastalığının tedavisi için harcanıyor" dedi.
Metabolik cerrahi eğitim için yapılan ameliyatta tip 2 şeker ve obezite hastası 3 kişiye, hastalıklardan kurtarabilmek için metabolik cerrahi yöntemlerini uyguladıklarını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersun Topal, canlı ameliyat sırasında bilgileri 4 farklı şehirden meslektaşlarıyla paylaştıklarını belirtti. 6 yılda 600 hastaya obezite ve metabolik cerrahi yöntemlerini başarı ile uyguladıklarını belirten Topal, "Tecrübe ve birikimlerimizi bu toplantıda meslektaşlarımızla paylaştık. Bize bu fırsatı veren, obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlar için alt yapısı son derece mükemmel olan Aritmi Osmangazi Hastanesine teşekkür ederiz" dedi.

(Özel) Kilo vermek için yılda 13,6 milyar dolar harcıyoruz

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