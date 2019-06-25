(Özel) Kimliğini soran polise hakaret eden avukata hapis cezası

Bursa’da adliye girişinde bulunan X-RAY arama cihazında görevli polis memuru ve Bursa’da görev yapan bir avukat arasında görülen hakaret davası sonuca bağlandı. Mahkeme heyeti görevi başındaki memura hakaret eden avukata 15 ay hapis cezası vererek bu cezayı denetim süresine tabi tuttu.

Olay Bursa Adliyesi’nde meydana geldi. X-RAY arama noktasında görevli polis memuru S.C, adliyeye vatandaş girişinden giriş yapan avukat S.Ö. kimliğini göstermeyince üzerini aramak istedi. Üzerini aratmayan avukat S.Ö. polis memuruna ‘Ben avukatım’ dedi. Polis memurunun ‘Sizi tanımıyorum’ demesi üzerine avukat sinirlenerek polis memuruna tekrar avukat olduğunu söyledi. Avukatın tavrı üzerine polis memuru da kendisine tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışmada avukat polis memuruna hakaret etti.

Polis memuru S.C. avukat S.Ö. hakkında kendisine hakaret ve tehdit yağdırdığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili yapılan soruşturmanın ardından S.Ö. hakkında “görev başındaki kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçundan” 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk celselerine katılan avukat S.Ö. üzerine atılı suçu kabul etmezken polis memuruna hakaret ya da tehdit yağdırmadığını iddia etti. Polis memuru S.C. ise avukatın kendisine hakaret ettiğini tartışmaya başlayınca da hakaretin yerini tehdide bıraktığını dile getirerek şikayetçi olduğunu kaydetti.

Taraf beyanları ve tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti davayla ilgili kararını verdi. Heyet avukat S.Ö’ye görev başındaki kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçundan toplamda 15 ay hapis cezası vererek bu cezayı 1 yıl denetim süresine tabi tuttu.

Polis memuru S.C’nin cezanın denetim süresine tabi tutulmasına itiraz edeceği öğrenildi.

