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(Özel) Kına gecesinin kitabını yazıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:00 | Son Güncelleme

Bursalı 71 yaşındaki kadın araştırmacı, 13 yıldır kına gecelerini geziyor.

Bursalı 71 yaşındaki kadın araştırmacı, 13 yıldır kına gecelerini geziyor. Kültür Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü uhdesinde hazırlanan kitap için veri toplayan Canan Tekyönder, Türkmen boylarındaki düğünler ve kına geceleri ile bu gecelerde giyilen kıyafetleri araştırıyor.
20 yıldır Halk Eğitimde öğretmenlik yapan Canan Tekyönder, 13 yıl önce Çankaya Halk Eğitim Merkezinde çalıştığı sırada Türkmen ve Yörük kültürleri, yemekleri, yağmur duaları, ninniler, ağıtlar, türküler, folklorik oyunlar ve kıyafetler konusunda araştırma yapmak için görevlendirildi. 13 yıl boyunca Türkiye’de ayak basmadık yer bırakmayan, gittiği her vilayette Yörük ve Türkmenlerin yaşadığı mahallelerde kına ve düğünler hakkında araştırmalar yapan Tekyönder, o dönemde giyilen ve sandık içerisinde yıllar boyu saklanan kıyafetleri inceleyip tek tek fotoğrafladı. Tekyönder, 13 yıldır derlediği bilgileri 2020 yılında Kültür Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanıp basılacak olan kitabında yayınlayacak.
Geçtiğimiz günlerde Oğuzların Kızıklar boyunun yerleştirildiği Fidyekızık köyünde tarihi konakta temsili kına gecesine katılan Canan Tekyönder, "Türkmen beyliklerinde ne giyildiyse onları tespit ediyoruz. Anadolu’nun her yerine gittik. Gitmediğimiz Tokat, Trabzon, Maraş, Sivas ve Erzincan kaldı. Şu ana kadar 44 kadın, 20 ayrı erkek kıyafeti belirledik” dedi.
6 yıl önce eşini kanserden kaybettiğini, kendisinin de bu hastalığı bu araştırma sayesinde yendiğini anlatan Tekyönder, emekli maaşıyla alıp topladığı geleneksel kıyafetlerin bir kısmını evinde sakladığını, kitabın yayınlanmasının ardından bir müzeye bağışlayacağını belirtti.

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