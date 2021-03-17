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  4. (Özel) Kırmızı ışıkta geçen taksi, kadın sürücünün aracına çarptı

(Özel) Kırmızı ışıkta geçen taksi, kadın sürücünün aracına çarptı

17.03.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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Pendik’te kırmızı ışığa yakalanmamak için hız yapan taksi sürücüsü, yan yoldan gelen seyir halindeki kadın sürücüye ait araca çarptı.

Pendik’te kırmızı ışığa yakalanmamak için hız yapan taksi sürücüsü, yan yoldan gelen seyir halindeki kadın sürücüye ait araca çarptı. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pendik Şeyhli Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen 34 TKB 40 plakalı taksi sürücüsü, yolun sağ tarafından gelen 34 FF 1136 plakalı, Peugeot 207 marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç cadde üzerinde bulunan bir dükkana doğru savruldu.

Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlatan kadın sürücünün tedavisi ayakta gerçekleştirdi. Kazada herhangi bir can kaybı meydana gelmezken her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Öte yandan yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Defalarca şikayetçi olduk, geri dönen olmadı”
Olay anında orada bulunan çevre esnaflarından İlhan Özışık, “Kırmızı ışıkta geçen, taksici, yeşil ışık yandığı için geçme hakkı bulunan kadın sürücüye çarptı. Buralarda çok fazla kaza oluyor. İBB yetkililerine bu konuda önlem alınması için defalarca mail attık. Ger dönüş alamadık. Kendimiz önlem için bariyer yaptırsak ceza yazacak ve bariyerleri kaldıracaklar. Biz kazaların çokça yaşandığı bu noktaya bir önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu

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