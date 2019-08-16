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(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar yapmış oldukları tarhana ve erişteleri pazar yerinde kurutuyor.Temmuz ayının son haftasında başlayan kış hazırlıkları Ağustos ayının başında da devam ediyor.

Eskişehir’de kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar yapmış oldukları tarhana ve erişteleri pazar yerinde kurutuyor.
Temmuz ayının son haftasında başlayan kış hazırlıkları Ağustos ayının başında da devam ediyor. Kış ayının vazgeçilmez çorbalarından olan tarhanayı kendileri hazırlayan vatandaşlar, kuruması için boş bulunan pazar yerlerini tercih ediyor. Pazar tezgahlarına serilen tarhanalar gün boyu kuruması için güneşe serilirken, vatandaşlar ise kuşlar ve kedilerden korumak için başında adeta nöbet tutuyor. Kimi vatandaşlar, torunları ile gelirken, kimileri ise ilerleyen yaşına rağmen tarhana dökerek kış ayına hazırlanıyor. Tarhana yanı sıra evde kesilen erişteler de aynı şekilde pazar yerlerinde kurutuluyor.

“Evde kurutacak yerimiz olmadığından pazar yerine geliyoruz”
Yaptıkları tarhana hakkında bilgi veren ev hanımı Ayşegül Özdemir, hazırlıklarını ilk önce evde yaptıklarını söyleyip, tarhana ve makarna yaptıklarını belirterek, “Evde hazırlığımızı yaptıktan sonra buraya getirip güneşte kurutuyoruz. Sütle göceği pişiriyoruz, bir gece evde beklettikten sonra ertesi gün buraya getirip kurutuyoruz. Burası gölge oluyor, zaten evde tarhana kurutacak bir yerimiz yok. Burası hem gölge hem de temiz olduğu için geliyoruz. Yerlere sermiyoruz o yüzden pazar yeri daha münasip oluyor. Burası yapıldığından beri geliyoruz. Diğer komşular da var herkes geliyor. Erken gelmek zorundayız çünkü kalabalık oluyor o yüzden yer kapmak için erken geliyoruz” diye konuştu.

"Eşime yardım için gelip tarhana başında nöbet tutuyorum"
Eşinin yanında tarhana nöbeti tuttuğunu belirten Ali Rıza Özdemir, kuşlar ve kedilere karşı hazır beklediğini söyleyerek, “Tarhanaya, yengene yardımcı olmak için duruyoruz başka bir şey yok. Hep beraber yapalım beraber yiyelim diyoruz, biz de beraberce sabahleyin kalkıp geliyoruz. Burada eşime yardımcı oluyorum, komşularımla sohbet edip eğleniyoruz. Akşam da nasip olursa tarhanamızı kurutup eve gidiyoruz.”

"Şehre geleli 50 sene oldu, ama yine de yapıyorum"
Yaklaşık 50 yıldır tarhana yaptığını ifade eden 75 yaşındaki Ümmügülsüm Karakuş ise, tarhana yapımı hakkında şöyle konuştu:
“Tarhana için köyden süzme yoğurt alıyoruz. Ben 5 kilo göce, 6 kilo yoğurt aldım. Göceği de hazır çekilmiş alıyorum. Ben ayrıca göceği yıkıyorum, süzüyorum. Azıcık sütle kaynatıyorum, soğuyunca akşamdan hamur gibi iyice yoğurtla birlikte yoğuruyorum. O gece bekliyorum, sabah buraya getirip kurutmaya uğraşıyoruz. Biz bunları hep yapıyoruz. Ben 75 yaşındayım, annelerimizden görüp köyde de yapardık. Şehre geleli 50 sene oldu ama yine de yapıyorum. Yaptığım tarhanayı kızlarıma, gelinime veriyorum. Şükür bu günüme, kendi işimi yapmaya uğraşıyorum.”

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar

(Özel) Kışın lezzeti için yazın ter döküyorlar
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