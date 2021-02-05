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(Özel) Kısıtlamada aşırı alkol alınca evinin adresini unuttu, ekiplere zor anlar yaşattı

05.02.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlama saatinde aşırı alkol alarak ayakta durmakta güçlük çeken bir kişi, evinin adresini unutunca polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bursa’da kısıtlama saatinde aşırı alkol alarak ayakta durmakta güçlük çeken bir kişi, evinin adresini unutunca polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendisini evine bırakmak için adresini soran polise ’Sanane’ diye cevap veren adam, alkolün etkisiyle ayakta duramazken ekip aracına güçlükle binebildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kanalboyu Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kısıtlama saatinde alkol alan Kadir D.(56) alkolün etkisiyle sokak üzerine yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri aşırı alkollü olan Kadir D.’yi, ekip aracıyla evine bırakmak istedi. Ancak evinin adresini unutan Kadir D., ekiplere zor anlar yaşattı. Zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan Kadir D., polis ekiplerinin koluna girmesiyle ayakta kalabildi. Bu sırada polis ekipleri Kadir D.’ye evinin adresini sordu, Kadir D. İse polis ekiplerine ‘’Sanane, ben kötü bir şey yapmadım. Derdim yok, çok alkol içmedim, benim aracım nerede’’ diye tepki gösterdi. Ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çeken Kadir D., karakola götürülmek için ekip aracına bindirilmeye çalıştı. Ancak alkolün etkisiyle dengesi bozulan ve araca binemeyen Kadir D., uzun uğraşlar sonucunda araca bindirildi.
Öte yandan Kadir D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise öpücük gönderdi. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

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