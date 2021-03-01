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(Özel) Kısıtlamada bonzai satan torbacıya çifte ceza

01.03.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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(Özel) Kısıtlamada bonzai satan torbacıya çifte ceza

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde satan bir şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde satan bir şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Evinde ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan eski özel güvenlik görevlisi şahsa kısıtlamayı ihlal ettiği ve alkollü araç kullanması nedeniyle 7 bin 305 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın otomobiliyle “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, E. K. isimli şahsı bir süre fiziki takibe aldı. Şahsın korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını delerek dışarıda olduğu belirleyen polis, aracını durdurdu.
Şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 6,10 gram bonzai bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 426 lira nakit paranın da ele geçirildiği aramalarda, alkollü olduğu tespit edilen şüphelinin üzerinde Özel Güvenlik Görevlisi kartı da bulundu. Şahsın uyuşturucu ticaretinde kullandığı değerlendirilen cep telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.

Buzdolabından bonzai çıktı
Öte yandan aramalar sonrası aracın sürücüsü E.K.’ya ve yanındaki B.K.’ya "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 6 bin 938 lira idari para ceza kesildi. Ayrıca E.K’ya alkollü araç kullandığı gerekçesiyle de 3 bin 836 lira ceza kesildi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan şahsın aracı trafikten men edildi. Şüpheli E.K.’nın Çağlayan Mahallesi’ndeki ikamet adresinde yapılan aramalarda ise buzdolabının dondurucu kısmında 92,50 gram bonzai ele geçirildi.

Arabasıyla uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli E.K.’nın "Özel Güvenlik Görevlisi" kartını, polis ve Jandarma kontrol noktalarından geçebilmek ve uyuşturucuyla suçüstü yakalanmamak için kullandığı iddia edildi.

(Özel) Kısıtlamada bonzai satan torbacıya çifte ceza

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