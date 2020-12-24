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  4. (Özel) Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı

(Özel) Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı

24.12.2020 09:03 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü ve arkadaşları aracı terk ederek kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre, 48 EG 806 plakalı otomobili Duaçınarı uygulama noktasında ekipler durdurmak istedi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü ve arkadaşları aracı terk ederek kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, 48 EG 806 plakalı otomobili Duaçınarı uygulama noktasında ekipler durdurmak istedi. Duaçınarı uygulama mevkiinden yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonunda araç, Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi yolunda tarlaya terk edilmiş halde bulundu. Ayrıca araç içinde tütün ürünleri bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi bulmak için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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