HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Kısıtlamada otomobil ile alkollü şehir turu, polisi bile şaşkına çevirdi

(Özel) Kısıtlamada otomobil ile alkollü şehir turu, polisi bile şaşkına çevirdi

03.12.2020 09:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile şehir turuna çıkan ve direksiyon başında alkol alan 2 genç, polis ekiplerini bile şaşırttı.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile şehir turuna çıkan ve direksiyon başında alkol alan 2 genç, polis ekiplerini bile şaşırttı. 2 gence ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ suçundan 6 bin 372 TL, 136 promil alkollü çıkan şoföre ise ’Alkollü Araç Kullanmak ve Trafik Levhalarına Uymamak’ suçundan 1650 TL para cezası uygulandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’ne meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 16 J 9712 plakalı aracı durdurdu. Bu sırada uygulama noktasından kaçmaya çalışan araç, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Araçtaki şoför Serdar T.(30) ve arkadaş Yasin T.(26) araçtan indirildi. Aracın içinde çok sayıda içki şişesi görülürken, şoför Serdar T., 136 promil alkollü çıktı. 2 gence ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ suçundan 6 bin 372 TL, Şoför Serdar T.’ye ise ‘Alkollü Araç Kullanmak ve Trafik Levhalarına Uymamak’ suçundan 1650 TL para cezası uygulandı. Araçları ise polis ekipleri tarafından bağlanarak emniyet otoparkına çekildi.
"Cezamızı çekeceğiz, kabahatimizi biliyoruz"
Ceza yedikten sonra kameralara konuşan gençler, ‘’Kabahatimizi biliyoruz, cezamız varsa çekeceğiz. Yapacak bir şey yok, yanımda ehliyetim de yokmuş, arka cebimde olduğumu zannediyordum. Yasaktan haberimiz yoktu, biz hafta sonu yasak olduğunu biliyorduk bu yüzden şehir turuna çıktı’’ diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtıYasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı
Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Dehşeti yaşadılar! 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına 20 köpek saldırdı

Dehşeti yaşadılar! 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına 20 köpek saldırdı

Korkutan deprem açıklaması! 'Türkiye’de 18 şehir, 80’den fazla ilçe ve 502 mahalle tehlikede'

Türkiye’de 18 şehir, 80’den fazla ilçe ve 502 mahalle tehlikede

İSKİ su kesintisi 3 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

3 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Hafriyat kamyonu, İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Hafriyat kamyonu, İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 3 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

17 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Yer: Sivas! Koronavirüse aldırış etmediler, kuyruğun sonu görünmedi

Koronavirüse aldırış etmediler, kuyruğun sonu görünmedi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.