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  4. (Özel) Kısıtlamaya rağmen sokakta top oynadılar

(Özel) Kısıtlamaya rağmen sokakta top oynadılar

03.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler’de, sokağa çıkması kısıtlamasına aldırmayan aralarında 20 yaş altı gençlerin de olduğu bir grup, apartman arasında top oynadılar.

Bahçelievler’de, sokağa çıkması kısıtlamasına aldırmayan aralarında 20 yaş altı gençlerin de olduğu bir grup, apartman arasında top oynadılar. Ayrıca, gençlerin maskesiz olduğu da görüldü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaşındaki gençlere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Güneş sokakta bir grup genç, kısıtlamayı adeta hiçe saydı. Aralarında 20 yaş altı gençlerin de olduğu kişiler apartmanlar arasında top oynamaya başladı. Maskesiz oldukları görülen gençlerin rahat tavırları pes dedirtti.

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