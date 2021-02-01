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  4. (Özel) Kısıtlamayı delen genç kadın, polise kimlik vermemek için böyle direndi

(Özel) Kısıtlamayı delen genç kadın, polise kimlik vermemek için böyle direndi

01.02.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında, bir kadın kimlik vermemek için sinir krizi geçirip dakikalarca polis ekiplerine direndi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında, bir kadın kimlik vermemek için sinir krizi geçirip dakikalarca polis ekiplerine direndi. Sinir krizi geçiren kadın kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere zor anlar yaşattı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, gece saatlerinde sokakta yürüyen Yasemin T.(26)’nin durumundan şüphelenerek kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen Yasemin T., polis ekiplerinin ikazlarına uymayarak sinir krizi geçirdi. Yasemin T.’nin zorluk çıkarması üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yasemin T., yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına uymadı. Yasemin T.’nin kendine zarar vermeye başlaması üzerine polis ekipleri, Yasemin T.’yi zor kullanarak gözaltına aldı. Karakola götürülen genç kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ekiplere zorluk çıkardığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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