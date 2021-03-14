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  4. (ÖZEL) Kısıtlamayı ihlal etti, “Ben böyle devletin” deyince sinirler gerildi

(ÖZEL) Kısıtlamayı ihlal etti, “Ben böyle devletin” deyince sinirler gerildi

14.03.2021 23:18 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ceza yiyen vatandaş memurlara “ben böyle devletin” diye sitem edince ortalık gerildi. Özür dileyen vatandaşa cezai işlem uygulandı.
Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçenin farklı noktalarına uygulama noktası kuruldu. Kurulan noktalarda polis ekipleri tek tek gelen araçları durdurdu izin belgesi olup olmadığını sorguladı. İzin belgesi olan vatandaşların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayan vatandaşlar ise ceza yemekten kurtulamadı.

"Ben böyle devletin" dedi, sonra özür diledi
Uygulama noktasına takılan ve hastaneye gittiğini iddia eden bir vatandaşa ise polis ekipleri izin belgesinin olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uygulamak istedi. Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, “Haram olsun”, “Ben böyle devletin” diye sitem etmeye başlayınca polis ile vatandaş arasında gerginlik oluştu. Vatandaş daha sonrasında polis ekiplerinden özür dileyerek yoluna devam etti.

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