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Özel - Kıyıya oturan geminin sahibi: Hava şartları yardımın ulaşmasını engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 21:55 | Son Güncelleme

ŞİLE'de kıyıya oturan ve 16 mürettebatı kurtarılan kargo gemisinin sahibi Erhan Hantal, “Saat 6'da Kıyı Emniyeti'nden römorkör talebimiz oldu.

Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE'de kıyıya oturan ve 16 mürettebatı kurtarılan kargo gemisinin sahibi Erhan Hantal, “Saat 6'da Kıyı Emniyeti'nden römorkör talebimiz oldu. Bir römorkör çıktı ağır şartlardan gidemedi. İkinci römorkör de gidemedi" dedi. Hantal, hava şartları düzeldiğinde makine dairesi su alan geminin hasar tespit çalışmalarının yapılacağını, geminin ya tekrardan yüzdürülmeye çalışılacağını ya da içindeki kargo malzemelerinin başka bir gemiye nakledildikten sonra geminin hurdaya çıkarılacağını söyledi. Geminin ikinci kaptanı Raşit Hamzayev ise “Yetkililer moralimizi yüksek tutmak için sürekli bizimle irtibat halindeydi" dedi.

Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalıa adlı gemide 16 mürettebat bulunuyordu. Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatı kurulan halat sistemiyle kurtarıldı. Biri Hintli, 3'ü Türk 12'si Azerbaycan vatandaşı olan gemi personelinden, 10'u Şile Devlet Hastanesi'nde, 3'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, geri kalanı da Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındılar.

“GİRİŞ SIRASI BEKLİYORDUK"

Geminin Rusya'nın Novorososki Limanı'ndan aldığı yükleri İstanbul Ambarlı'ya boşaltacaklarını söyleyen kargo gemisinin sahibi Erhan Hantal, “İstanbul Boğazı'na giriş yapmadan önce Şile üzerlerinde giriş sırasını bekliyordu. Sıralarını beklerken demir attılar. Sonra demirini almak istedi. Ağır deniz şartlarıyla beraber zorlandı. Makinede denize yenik düştü. Karaya doğru sürüklenmeye başladılar" dedi.

YARDIM TALEBİ OLDU

Hantal, geminin saat 04.00 sıralarında yavaş yavaş sürüklenmeye başladığını yardım taleplerinin de 06.00'da olduğunu belirterek, “Saat 6 gibi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden kaptanın römorkör talebi oldu. İlk römorkör gelmeye çalıştı ancak hava şartları müsaade etmedi. İkinci römorkör de gidemedi" diye konuştu.

MAKİNE DAİRESİ SU ALMIŞ

Geminin karaya kıç kısmından oturduğunu söyleyen Hantal, “Personelin verdiği bilgiye göre makine dairesinde su alma olduğunu söylediler. Bu gözle görünen gözle görülmeyen kısmı var. Hasar tespitinin ortaya çıkartılabilmesi için dalgıçlar hasar tespit yapacak. Çok ağır bir şey yoksa yerinde müdahaleyle, eğer farklıysa istenmeyecek şeyler varsa yükü tahliye etmek zorunda kalacağız. Bunun için de farklı deniz aracı getireceğiz. Gemiyi yüzdürmeye çakışacağız. Eğer olmuyorsa gemi olduğu gibi hurdaya çıkar. Şu anda alacağı suyu aldı. Suyun derinliği 6.5 metre. Su kesimi 6.30 metre. Yaklaşık 50- 60 santimetre batma var" şeklinde konuştu.

PERSONEL AİLELERİNE KAVUŞACAK

Olaydan sonra gemi personelinin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen Hantal, “Hepsinin aileleriyle görüşüyoruz. Sabahtan beri teskin etmeye çalışıyoruz. Onlar burada olmadıkları için televizyonlardan izliyorlar. Personelin işlemleri tamamlandıktan sonra hepsini evine göndereceğiz" diye konuştu.

MORALİMİZİ YÜKSEK TUTTULAR

Geminin ikinci kaptanı Raşit Hamzayev de İstanbul'a girmek için sıra beklediklerini söyleyerek, “Yüksek dalgalar vardı. Yüksek dalgalara gemi yenik düştü. Yavaş yavaş kıyıya doğru sürüklendik. Demirimiz tutmadı. Yardım talebinde bulunduk Türkiye'den. Römorkörler çıktı ama hava koşullarından dolayı gelemedi. Ekmek teknesi sonuçta. Geminin o şekilde olmasını kimse istemezdi. Kıyı Emniyeti'yle irtibata geçtik, zamanında müdahale ettiler. Kıyı Emniyeti sürekli irtibattaydı. Moralimizi yüksek tutmak için sürekli irtibatlardı bizimle. Allah razı olsun" dedi.

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