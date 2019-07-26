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(Özel) Kızına araba çarpan anne sinir krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta annesinin elinden yola fırlayan küçük kıza araba çarptı.

İstanbul Esenyurt’ta annesinin elinden yola fırlayan küçük kıza araba çarptı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren anne araca zarar vermek istedi, kadını bir yakını tokatlayarak kendisine getirmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Esenkent girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EME 08 plakalı panelvan araç seyir halindeydi. Bu sırada kaldırımda annesi ile bekleyen 11 yaşındaki küçük kız annesinin elinden bir anda yola fırladı. Küçük kız panelvan aracın kendisine çarpması ile yaralandı. Özel bir hastanenin önünde olan kazayı gören çevredeki vatandaşlar, çocuğu hemen hastaneye kaldırdı. Olay yerine ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çağrıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsü ile ilgili işlem yaptı.
Sinir krizi geçiren anneye tokat
Bu sırada hastaneden tekrar olay yerine gelen üzüntülü anne sinir krizi geçirerek araca saldırdı. Bir süre araca zarar vermeye çalışan anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde kadının yakını olduğu düşünülen bir kişi ise kadına tokat atarak kendisine getirmeye çalıştı. Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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