"Özel" kızlar için "özel" düğün

Antalya'da, 21 zihinsel engelli ve down sendromlu genç kız, Kepez Belediyesinin organize ettiği temsili düğünde gelinlik giydi.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfının iş birliğiyle Varsak Masalpark Düğün Salonu'nda, zihinsel engelli ve down sendromlu genç kızlar için "Gelinlik Giyme Merasimi" düzenlendi.

Ailelerin de katıldığı davullu zurnalı temsili düğünde beyaz gelinlik giyen 21 genç kız, büyük mutluluk yaşadı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel kızlar için özel bir düğün düzenlendiklerini belirterek, "Engelli ve down sendromlu 21 kızımıza özel bir düğün akşamı armağan etmiş olduk. Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Bugün burada, psikolog görüşleri ve ailelerin izinleri alınarak onlara bir düğün düzenledik." dedi.

"Özel kızları" gelinlikler içinde görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Tütüncü, böyle bir etkinliğin parçası oldukları için de ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.