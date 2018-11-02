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"Özel" kızlar için "özel" düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 22:56 | Son Güncelleme

Antalya'da, 21 zihinsel engelli ve down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali, Kepez Belediyesinin organize ettiği temsili düğünle gerçek oldu - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: - "Özel kızlar için özel bir düğün düzenlendik. Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor"

Antalya'da, 21 zihinsel engelli ve down sendromlu genç kız, Kepez Belediyesinin organize ettiği temsili düğünde gelinlik giydi.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfının iş birliğiyle Varsak Masalpark Düğün Salonu'nda, zihinsel engelli ve down sendromlu genç kızlar için "Gelinlik Giyme Merasimi" düzenlendi.

Ailelerin de katıldığı davullu zurnalı temsili düğünde beyaz gelinlik giyen 21 genç kız, büyük mutluluk yaşadı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel kızlar için özel bir düğün düzenlendiklerini belirterek, "Engelli ve down sendromlu 21 kızımıza özel bir düğün akşamı armağan etmiş olduk. Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Bugün burada, psikolog görüşleri ve ailelerin izinleri alınarak onlara bir düğün düzenledik." dedi.

"Özel kızları" gelinlikler içinde görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Tütüncü, böyle bir etkinliğin parçası oldukları için de ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.

- "Zihinsel engelli kızlarımıza düğün merasimi yaptık"

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı Gülcan Ay ise her genç kızın gelinlik giyme hayali olduğunu belirterek, "Bizim zihinsel engelli kızlarımızın da gelinlik giyme hevesi var. Bizler ailelerin onayını alarak 18 yaşın üzerinde zihinsel engelli kızlarımıza düğün merasimi yaptık. Damat hariç düğün merasiminde bulunan gelinlik giyme, kuaför, konvoy ve düğün eğlencesinin her aşamasını gerçekleştirdik." diye konuştu.

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