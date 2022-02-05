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Özel klinikte skandal: Kadın hastanın özel fotoğraflarını çekti! "Pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti"

05.02.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da özel bir klinikte meydana gelen olay mide bulandırdı. Kliniğe iğne yaptırmak için gelen kadın, pantolonunu indirdiği sırada 'sahte hemşire' Taha E.O. (21) kadının fotoğraflarını çekti. Kadının erkek arkadaşı fayanstaki yansımadan durumu fark etti. Gözaltına alınan Taha E.O.'nun sorgusunda “Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti" dediği öğrenildi. Taha E.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcılık karara itiraz etti. İşte iğrenç olayın detayları!

Özel klinikte skandal: Kadın hastanın özel fotoğraflarını çekti! "Pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti"

Mide bulandıran olay 3 Şubat günü Tuzla'da bulunan özel bir klinikte meydana geldi. Tarafların emniyette verdiği ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Taha E.O. annesine ait olan klinikte bulunuyordu. İğne tedavisi gören 19 yaşındaki kadın, saat 21.00 sıralarında kliniğe gelince Taha E.O., genç kadına iğne yapabileceğini söyledi. Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.

ERKEK ARKADAŞI FAYANS YANSIMASINDAN DURUMU FARK ETTİ

Genç kadınla birlikte hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından hemşire olarak çalıştığını düşündüğü kişinin sevgilisinin özel fotoğraflarını çektiğini gördü. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine şüpheli Taha E.O. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFI ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ

Taha E.O. emniyetteki ifadesinde “Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim" şeklinde konuştu. Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul etti.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Şüpheli Taha E.O.'nun hakimlikteki sorgusunda, “İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

HAKİMLİK SERBEST BIRAKTI

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın ise şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

DHA

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