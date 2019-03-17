(Özel) Koç boynuzunun rengarenk tarağa dönüştürüyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tek kemik tarak ustası olan Şanlıurfalı Mahmut Çaycı, koç boynuzu rengarenk tarağa dönüştürüyor. Çeyrek asrı aşkın süredir mesleğini yapan usta, işi öğrenmek isteyene ücretsiz kurs vermesine rağmen işi yapacak kimse bulamamaktan yakınıyor. Şanlıurfa’da 1992 yılında ailesi tarafından bir kemik tarak ustasına çırak olarak teslim edilen Mahmut Çaycı, 26 yıldır mesleğini sürdürüyor. Şanlıurfa Valiliğine bağlı ŞURKAV Vakfı bünyesindeki Rızvaniye Külliyesi’nde çalışarak mesleğini sürdüren 40 yaşındaki usta, emek, sabır ve sanat gereken uzun işlemlerin ardından keçi boynuzlarını rengarenk taraklara dönüştürüyor. Yapılışı zahmetli olan işe Sivas ve Denizli bölgesinden getirtilen koç boynuzlarını ilk olarak sıcak suda kaynatmakla işe koyulan tarak ustası Çaycı, kaynatılma işleminin ardından boynuzlardan ilikleri alıyor. İliksiz boynuzlar iki yıl kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan boynuz daha sonra ustasının ellerinde presleme işlemleriyle rengarenk tarağa dönüşüyor.

Bir dönem popülerdi

Kemik tarakların bir zamanlar çok popüler olması nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Çaycu, şimdilerde ise kemik tarağına rağbet olmadığını ifade etti. Geleneklerin yaşatılması adına kendisinin de diğer ustalar gibi külliyede çalıştığını aktaran Çaycı, koç boynuzundan yapılan tarağın saç derisine fayda sağladığını, plastik tarakların ise zarar verdiğini söyledi. Kar amacı güdülmeksizin mesleği sürdürdüğünü ifade eden Çaycı, koç boynuzundan yapılan tarağı almak isteyen vatandaşlara düşük bir ücretle sattıklarını, ayrıca mesleği öğrenmek isteyen herkese de ücretsiz kurs verdiklerini aktardı.

“Bölgenin tek kemik tarak ustasıyım"

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde çalışarak gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını i belirten kemik tarak ustası Mahmut Çaycı, “Bu mesleği 1992 yılından beri devam ettiriyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kemik tarak ustasıyım. Van, Muş, Ağrı, Doğu Beyazıt, Diyarbakır, Şırnak, Cizre tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sadece bu işi ben yapıyorum. Bu mesleği öğrenmek isteyen varsa kurs verebiliyorum. Öğrenmek isteyen varsa öğretebilirim. Kurslarımız da ücretsizdir” dedi.