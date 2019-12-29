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  4. (Özel) Kocan gözaltına alındı yalanı ile dolandırıcılık yapan 4 şahsı JASAT yakaladı

(Özel) Kocan gözaltına alındı yalanı ile dolandırıcılık yapan 4 şahsı JASAT yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:00 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak girdikleri evdeki kadını, kocasının gözaltına alındığı ve karakolda kendisinden para istediği yalanıyla kandırıp yaklaşık 18 bin lira değerindeki altınlarını alarak kaçan 4 şahsı JASAT ve ilçe jandarma ekiplerinin başarılı takibi ile yakaladı.Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, iddialara göre çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bozkurt’un evine gelen iki şahıs, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp kapıyı açan Bozkurt’un eşi Rukiye Bozkurt (45) ile görüştü.

Denizli’nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak girdikleri evdeki kadını, kocasının gözaltına alındığı ve karakolda kendisinden para istediği yalanıyla kandırıp yaklaşık 18 bin lira değerindeki altınlarını alarak kaçan 4 şahsı JASAT ve ilçe jandarma ekiplerinin başarılı takibi ile yakaladı.
Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, iddialara göre çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bozkurt’un evine gelen iki şahıs, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp kapıyı açan Bozkurt’un eşi Rukiye Bozkurt (45) ile görüştü. Dolandırıcılar Bozkurt’a, “Jandarmadan geliyoruz eşiniz gözaltına alındı ve jandarma karakolunda paraya ihtiyacı var. Sizden gelip para almamızı istedi ayrıca altın da varsa verin, incelendikten sonra biz karakolda eşinize teslim edeceğiz” diyerek evdeki ziynetleri istedi. Kadına strese girmesine gerek olmadığını da söyleyen dolandırıcılar ayrıca kadına kocasının kendisini karakolda beklediğini de belirttiler. Dolandırıcılara inanan Bozkurt evde bulunan 10 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 künye ve 1 adet ata altını şahıslara verdi. Altınları alan şahıslar daha sonra plakası olmayan bir otomobil ile evin önünden ayrıldı.

JASAT 4 şahsı kıskıvrak yakaladı
Olaydan sonra Bozkurt ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal ilçe jandarma ekipleri önce mahalleye gelen plakasız beyaz renkli otomobili güvenlik kameralarından tespit etti. Gerekli istihbarat çalışmasını yapan JASAT ekipleri olaya karışan 4 kişinin Denizli kent merkezinde olduğunu belirledi. Şahısları yakın takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyon ile İsmail B., Şevket S., Özgür Ü., ve Seyfullah A., isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Ekipler dolandırıcı şahısların ayrıca altınları bir kuyumcuda bozdurduklarını da tespit etti.

Şahıslar İHA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı
Çal İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Şahısların adliyeye sevkleri sırasında kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ‘organize suç örgütü müsünüz, örgütünüzün ismi nedir, kaç kişiyi dolandırdınız?’ gibi sorularını ise yanıtsız bıraktılar. Zanlıların ayrıca yüzlerini saklamamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

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