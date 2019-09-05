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(Özel) Kocası tarafından öldürülen genç kadının acılı babası İHA’ya konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Denizli’de kocası tarafından sokakta boğazı kesilerek öldürülen 23 yaşındaki Hafize Kurban’ın babası Ramazan Balık, zanlının en yüksek cezayı almasını için mücadele vereceklerini kaydederek, “Hayat mücadelem bitti, hukuk mücadelem devam edecek” dedi.Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak’ta 27 Ağustos günü meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Hafize Kurban (23), eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Denizli’de kocası tarafından sokakta boğazı kesilerek öldürülen 23 yaşındaki Hafize Kurban’ın babası Ramazan Balık, zanlının en yüksek cezayı almasını için mücadele vereceklerini kaydederek, “Hayat mücadelem bitti, hukuk mücadelem devam edecek” dedi.
Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak’ta 27 Ağustos günü meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Hafize Kurban (23), eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kurban, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Kurban’ın ölümünün ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Hafize Kurban’ın 2 böbreği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen bir hasta için alınırken, karaciğeri ise İzmir’e gönderildi.

“Böyle insanların toplumda yeri yoktur”
Kızının ölümünün ardından büyük acı yaşayan baba Ramazan Balık, yaşananları ve sonrasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Kızı için bundan sonra yapabileceği tek şeyin hukuk mücadelesi vermek olduğunu dile getiren Balık, “Biz yaşam mücadelemizi kaybettik ama hukuk mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Böyle insanların en yüksek cezayı alması için sonuna kadar neyin var, neyim yok harcayacağım ve gerekeni yapacağım. Hayat mücadelem bitti, hukuk mücadelem devam edecek. Kızımı kaybettim, 2 çocuk ise kızımın emanetidir. Sonuna kadar onların arkasında olacağım. Hiç kimse ağlayacağımızı düşünmesin, böyle insanların toplumda yeri yoktur. Bundan sonra hukuk mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. En ağır ceza neyse onu almasını istiyorum. Çocuklarım ve eşim için ayakta duracağım” dedi.

Kızının organları ile 2 aileye umut oldu
Kızının hayatını kaybetmesinin ardından organlarını bağışladıklarını hatırlatan Balık, bu sayede 2 ailenin yüzünün güleceğini söyledi. Ölümün acısının büyük olduğunu söyleyen Balık, “Benim torunlarım gibi yollarını gözleyen çocukların annesi ve babası mutlu olacak. Annesiz ve babasız yaşamayacaklar. Çünkü bunun acısı çok büyük. Şimdi kızım yani anneleri gitti çocukların durumu ortada, diyecek söz bulamıyorum, durum ortada” diye konuştu.

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