(Özel) ’Kocco’ ile kokorecin özünü çıkardı

Kokorecin başkenti Balıkesir’de bir işletme kokorecin adeta özünü çıkartarak ’Kocco’ adı ile üretime başladı. Kokoreçten farklı bir aroma ile hazırlanan ve "kocco" olarak anılan ürün, gerek ızgaradaki hali, gerekse sunumdaki lezzeti ile adeta damak çatlatıyor.

Aslanboğa Kokoreç, ’kocco’ adı ile kokorece farklı bir lezzet getirdi. Kokorecin adeta özünü çıkaran işletmenin sahibi Erdal Aslanboğa, ürün için patent başvurusunda bulunduklarını kaydetti. Kokoreç ile kocco arasında ciddi farklar olduğunu kaydeden Aslanboğa, "Genelde bir kokoreç en az çift kuzu bağırsağından yapılıyor. Bu 3 veya 4 de olabiliyor. Şiş ve mangalın uzunluğuna göre bu sayı değişebiliyor. Biz kokorecin başkenti Balıkesir derken öylesine söylemiyoruz. Balıkesir’in süt kuzusu meşhurdur. Dolayısı ile kokoreç olan Balıkesir kuzusunun lezzeti diğerlerinden çok farklı. Patent için başvurduğumuz kocco ürünü ise her kuzudan yapılmıyor. Balıkesir yöresine ait olan kuzunun da en iyisini seçiyoruz. Bu kuzu 4 ya da 4 buçuk aylık oluyor. Bunu farklı bir aroma ile işliyoruz. Dolayısıyla aroması oldukça farklı. Balıkesir’in bu anlamda bir artısı var, ürünleri özeldir, alıcısı da ona göre ücret verir" dedi.

Pişirdiği ve kocco adı ile adlandırdığı kokoreci kekik, kırmızı biber gibi baharatlarla süsleyen Erdal Aslanboğa, ürünü yakın zamanda İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde de steak restoran tarzı ile vatandaşa sunacaklarını söyledi.



