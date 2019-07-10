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(Özel) Komando değil cam silici

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kayseri’de temizlik işçileri, geçimlerini sağlamak için yüksek binaların temizliğini yapıyor.

Kayseri’de temizlik işçileri, geçimlerini sağlamak için yüksek binaların temizliğini yapıyor. Yerden metrelerce yüksekte korkusuzca temizlik yapan işçilerin çalışmaları, komando eğitimini anımsatıyor.
Kentte dev binaların dış cephe temizliğini yapan işçiler, herkesin bakmaya bile cesaret edemediği yükseklikte komando gibi teçhizatlanarak ip yardımıyla işlerini yapıyor. Güvenlik önlemlerini alarak işe koyulan işçiler, daha sonra aşağıya sarkıttıkları halattan tutunarak yanlarına aldıkları bez ve su dolu kovayla alınteri döküyor. 7 kişilik ekibiyle Kayseri’de yüksek binaların temizliğini yapan işveren İsa Bal, "Burada endüstriyel dağcılık eğitimi ile cam temizliği yapıyoruz. Aynı zamanda Kayseri’ye bir yeni bir sistem getirdik, asma iskele ile boya sistemi. İskele kurmadan kolay bir şekilde dış cephe boya işlemleri yapıyoruz. Kayseri’ye 4 yıldır ip ile hizmet veriyoruz. 7 kişilik bir ekibimiz var. Gayet kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hazırlık kısmında emniyetimizi aldıktan sonra en güvenli yerleri tespit ediyoruz ve ardından iplerimizi bağlıyoruz ardından arkadaşlarımızı birer birer sallıyoruz. Risk faktörlerine gelecek olursak yolda dururken bir araba takla atıp bize çarpabilir, böyle bir risk binde birdir. Bizim çalışmalarımızdaki risk bundan daha az. Bu işi yapan arkadaşlarımız yüksekte çalışabilir eğitimini tamamladıktan sonra belgelerini alıyorlar, risk analiz raporlarını ve sigorta bildirilerini işverene teslim ediyoruz. O şekilde iş başı yapıyorlar" dedi.

"Yükseklik korkusu olan bu işi yapamaz"
Bu işte çalışmak isteyenlerin yükseklik korkusu ve panik atak gibi rahatsızlıklarının olması gerektiğini vurgulayan Bal, "Bu işi yapmak isteyen kişide öncelikle yükseklik korkusu ve panik atak gibi rahatsızlıkları olmaması gerekiyor. Zaten ipe çıktığı zaman kişi kendini belli ediyor eğer göz bebekleri büyürse bu işi yapamaz demektir” ifadelerini kullandı.
Daha güvenli ve daha temiz için bu yöntem ile temizlik yapılmasını tercih ettiklerini söyleyen Bina Sorumlusu Malik Canpolat ise, “Daha önce cam temizliği için farklı bir firma ile çalıştık fakat memnun kalmadık. Son 6 senedir bu ekiple çalışıyoruz ve gayet memnunuz. Daha güvenli daha temiz ve hiçbir risk olmadığı için bu yöntemi seçtik” diye konuştu.
Endüstriyel dağcılık eğitimi ile cam temizleyerek ekmek parası kazanan işçiler, İHA tarafından havadan görüntülendi.

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici

(Özel) Komando değil cam silici
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