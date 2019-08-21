(Özel) Komşusunun dükkanını soygunculardan böyle kurtardı

“Onun malı benim malım fark eden bir şey yok”

Komşusunun mallarının çalınmadığı için mutlu olduğunu belirten Adem Yakıcı, “Ben sabah namazımı kılmak için kalktığımda içeriye girdim. Dışarıya çıktığımda baktım ki bir tane araç dükkanın önüne doğru yanaşmış. Kepengi kırmaya çalışmış adam ben onu fark edemedim. Onlara doğru yürüdüm, bağırdım. Sonra bizim bekçi kulübesine doğru yöneldim. Orada ufak bir kuru sıkımız var ama adamların kaçtığını görünce yola doğru attım kendimi. Orada bir kasa vardı onu tutup fırlatayım dedim ama onlar bayağı bir hızlı gitti. Böyle bir şeye tanık olduk. Ama elhamdülillah arkadaşımızın malını çalmadılar. Hepimiz burada komşuyuz onun malı benim malım fark eden bir şey yok” dedi.

“Komşum olmasa kesinlikle 1 yıllık birikimimi alıp gideceklerdi”

Bir yıl içerisinde başına gelen 4’üncü soygun girişimi olduğunu ifade eden Muhammet Aksu, “Daha önce 3 defa denenmişti. Bu sabah tekrar denendi. 4-5 kişi gelip levyeyle kepenkleri kırdılar. Tam içeri girecekleri anda yan taraftaki komşum dükkanını hırsızlara karşı beklerken ses duyuyor. Sesi duyunca bunlara müdahale ediyor ve kaçıyorlar. Bu benim 1 yıl içerisinde başıma gelen 4’üncü soygun girişimi. Hatta 2’incisinde bayağı bir maddi kaybım olmuştu. Sultangazi esnafı olarak bu konuda çok rahatsızız. Uykularımız kaçtı. Gece 1-3 kamera nöbetini ben tutuyorum 3-6 arası oğlum tutuyor. Dükkanımı kollamak için. Zaten 1 yıl önce burayı soymuşlardı. Bayağı bir birikimimi almışlardı. Komşum olmasa kesinlikle 1 yıllık birikimimi alıp gideceklerdi” diye konuştu.

