HABER

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Denizli’de sürücüsünün alkollü iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

Denizli’de sürücüsünün alkollü iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Abdullah K., idaresindeki 06 BL 7400 plakalı otomobil kontrolden çıkarak evlerin önünde park halinde olan 20 ABB 451, 20 AJF 02, 64 DY 828 ve 20 ABA 323 otomobillere çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kontrolden çıkan aracın büyük bir hızla park halinde araçlara çarpıp savurması, ardından bina önünde dekor amaçlı koyulan saksılara çarparak yol ortasında durması yer alıyor.
Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, sesi duyarak evlerinden dışarı çıkan araç sahipleri ise gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Abdullah K. ile araçta bulunan Fatih K. ve Dilan M. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, kazanın gerçekleştiği saatlerde sokağın boş olması olası bir faciayı önledi. Kazada araçlarda meydana gelen maddi hasarın ise binlerce lira olduğu öğrenildi.

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.