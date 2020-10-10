(ÖZEL) Kontrolden çıkaran araç takla atarak şarampole yuvarlandı

Küçükçekmece’de kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobilden çıkan sürücünün olay yerinden kaçası dikkat çekti.

Olay, dün gece saat 02.15 sıralarında Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa Otoyolunda İkitelli - Küçükçekmece istikametinde seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Ardından da takla atarak şarampole yuvarlandı.

Olay yerine gelen ekipler şok yaşadı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, sürücüyü otomobilin içerisinde bulamadı. Araçtan fırlamış olma ihtimalini düşünerek etrafı didik didik arayan ekipler, çevredeki yeşil alanda da herhangi bir şahsa rastlamadı. Takla atarak ters dönen aracın şoförünün yara bile almadan böyle bir kazadan kurtularak kayıplara karışması ise ekipleri şoke etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

