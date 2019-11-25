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(Özel) Kontrolsüz şerit değiştiren sürücü az kalsın motosikletlinin ölümüne neden olacaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kadıköy’de meydana gelen kazada, kontrolsüz şerit değiştiren otomobil sürücüsü seyir halinde olan motosikletliye çarptı.

Kadıköy’de meydana gelen kazada, kontrolsüz şerit değiştiren otomobil sürücüsü seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Motosikletlinin şans eseri ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, 16:00 sıralarında Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil sürücüsü kontrolsüz şekilde bir anda şerit değiştirince seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler motosiklet sürücüsünü yerden kaldırarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kazaların sürekli olduğunu ifade eden esnaf, “Bu cadde üzerinde sürekli kazalar oluyor, ilk müdahaleyi genellikle biz yapıyoruz. Sol şeride bir trafik sinyal lambası koyulsa kazalar azabilir” diye konuştular.
Diğer taraftan, kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün şerit değiştirirken motosiklet sürücüsünü fark edemeyerek çarpma anı ve motosiklet sürücüsünün savrularak düşme anı yer aldı.

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