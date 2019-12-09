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(Özel) Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

Tuzla’da seyir halinde olan hafriyat kamyonunu sürücüsü, bir köpeğin aniden önüne çıkmasıyla direksiyonu kırdı.

Tuzla’da seyir halinde olan hafriyat kamyonunu sürücüsü, bir köpeğin aniden önüne çıkmasıyla direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilerek yolda yan yattı. Köpeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tuzla Akfırat mevki’i Kılıç Ali Reis Bulvarında geçtiğimiz gün meydana geldi. Kasası hafriyat dolu kamyonu ile seyir halinde olan Yakup Aymak, bir anda önüne köpeğin çıkmasıyla direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyon yola devrilerek yan yattı. Kazaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen 112 acil servisine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyon kasasındaki yük kepçe ile boşaltılırken devrilen kamyon vinç ile kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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