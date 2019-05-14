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(Özel) Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı, lüks araç takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Başakşehir’de cadde üzerinde seyreden lüks aracın sürücüsü, karşısına aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca takla attı.

Başakşehir’de cadde üzerinde seyreden lüks aracın sürücüsü, karşısına aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca takla attı. Kaza sonrası aracı kullanan kadının burnu bile kanamadı.
Kaza, Bahçeşehir 2’nci Kısım Mahallesi Pazartürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NL 3475 plakalı lüks aracın kadın sürücüsü yolda seyir halindeydi. Yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir köpek aniden yola atladı. Kadın sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden sola kırdı. İlk önce kaldırıma, sonra elektrik direğine çarpan araç bir anda ters döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ve ekipleri kadının ilk kontrolünü yaptıktan sonra hayati tehlikesinin olmadığını anladı. Kaza yapan araç başına gelen polis ekipleri ise gerekli tutanakları tuttuktan sonra ağır hasar alan araç otoparka çekildi.

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