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(Özel) Köpeğe tacize mahalle dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

Fatih’te köpeğe taciz eden bir kağıt toplayıcı, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü.

Fatih’te köpeğe taciz eden bir kağıt toplayıcı, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı Fatih Şehremini Mahallesi’nde yaşandı. Bir kağıt toplayıcı, bir sokak köpeğine tecavüz etti. Köpeği önce kimsenin görmemesi için arabaların arasına götüren şahıs, ardından kağıt topladığı aracı da önüne koyarak kendini kamufle etti. Sık sık çevreye bakan zanlı, ardından sokak ortasında köpeği taciz etti. Bu sırada zanlıyı gören mahalleli tepki gösterdi. Evlerinden inen vatandaşlar, köpeğe tecavüz eden zanlıyı tekme tokat dövdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Mahallelinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Geceyi karakolda geçiren zanlı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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