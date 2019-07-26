HABER

(Özel) Köpekleri hedef alarak ateş ettiği iddia edilen sanığa 5 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:00 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta boş bir arazide köpeklere doğru tüfeğiyle ateş ettiği iddiasıyla, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Esenyurt’ta boş bir arazide tüfeğiyle, köpeklere doğru ateş ettiği iddia edilen A.O.’nun 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Esenyurt’ta boş bir arazide köpeklere doğru tüfeğiyle ateş ettiği iddiasıyla, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Esenyurt’ta boş bir arazide tüfeğiyle, köpeklere doğru ateş ettiği iddia edilen A.O.’nun 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Büyükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık A.O. ve avukatlar katılırken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Nahide Esra Danışman da duruşmada yer aldı.
Duruşmada son savunmalar dinlendi. Sanık A.O., boş arazide sadece yeni aldığı tüfeğini denediğini, köpekleri öldürmediğini söyleyerek beraatini talep etti. Boş arazide ateş açmasının hata olduğunu kabul ettiğini kaydeden sanık A.O. “iddia edildiği gibi köpekler hedef alınarak ateş açılmamıştır. Eğer köpeklere ateş açılmış olsaydı bölgede köpek ölüsüne falan rastlanırdı. Ancak böyle bir durumda yok. Beraatime karar verilsin” diye konuştu.
Duruşmada söz alan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Nahide Esra Danışman ise, sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.
Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.O.‘yu, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıdı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Olayın geçmişi
Sanık A.O., 26 Ocak 2018’de Esenyurt’ta boş bir araziye giderek, tüfeğiyle ateş ettiği sırada müşteki M.Ç., aracıyla geçerken sanık A.O.’ya “Niye köpekleri öldürüyorsun” diye sordu. Sanık A.O., köpekleri öldürmediğini ve yeni aldığı silahını denediğini belirtti.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında sanık hakkında, “Korku, Kaygı veya Panik Oluşturabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme” suçundan 6 ay ile 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Adana’da 5 torbacı tutuklandıAdana’da 5 torbacı tutuklandı
Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar tutuklandıSahte parayla alışveriş yapan zanlılar tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.