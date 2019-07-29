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(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki adam tarla yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki adam tarla yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Şahıslardan biri hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı.
Olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen 65 yaşındaki Rüstem Ö. birkaç yıl önce karıştığı ölümlü bir trafik kazası sonrası cezaevine girdi. Bu süre zarfında Rüstem Ö’nün köydeki tarlalarını Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel (65) işlemeye başladı.
Cezaevinden çıktıktan sonra Kesel ve Toğrul’a husumet beslemeye başlayan Rüstem Ö. dün akşam saatlerinde tarla yüzünden tartıştığı 2 kişiye yanındaki tabancayla ateş etmeye başladı. Rüstem Ö’nün tabancasından çıkan kurşunlar Toğrul ve Kesel’in vücuduna isabet etti. Olaydan sonra Rüstem Ö. aracıyla kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelleri Toğrul’un hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralı Kesel’i ise en yakın hastaneye sevk etti.
Katil zanlısının Rüstem Ö. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Rüstem Ö. Jandarma ekiplerine teslim edildi. Rüstem Ö’nün karakoldaki işlemleri devam ediyor.

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı

(Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı
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