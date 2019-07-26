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(Özel) Köylü tarlasını domuzlardan saç kılıyla koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı İlçesi Sabırlı Köyünde Fındık Üreticisi olan Ünver Bozkurt, Fındık Bahçesini domuzlardan korumak için ilginç bir yöntem keşfetti.

(Özel) Köylü tarlasını domuzlardan saç kılıyla koruyor

Zonguldak Alaplı İlçesi Sabırlı Köyünde Fındık Üreticisi olan Ünver Bozkurt, Fındık Bahçesini domuzlardan korumak için ilginç bir yöntem keşfetti. Bozkurt, Fındık bahçesine domuzlar girmesin diye tarlasının etrafını berberlerden topladığı saç kıllarını fındık aralarına dökerek koruyor.
Alaplı İlçesi Sabırlı Köyünde Fındık Üreticiliği yapan Bozkurt , Fındık bahçesine yabani domuzlardan korumak için berberlerden topladığı saçları tarlasında bulunan Fındık Ağaçların dalların arasına koyarak, domuzların tarlaya girmesini engelliyor. Üretici Ünver Bozkurt, Temmuz aylarında fındığın tam olgunlaşma aşamasında olurken,domuzların bahçesine girerek talan ettiğini, böylece çiftçiye çok zarar verdiğini söyledi. Bu duruma karşı kendince bir taktik geliştiren Ünver Bozkurt, üç sene önce geliştirdiği saç kıllarını kullandığı andan itibaren tarlasını yabani domuzlar girmediğini ileri sürdü. Çiftçilerin bu yöntemle uyguladıkları saç kıllarını ağaçlarına asarak, mahsulleri yiyen domuz sürülerine karşı mücadele başlattıklarını kaydeden Ünver Bozkurt, "Yabani hayvanlar genellikle insanlardan kaçar, korkarlar. Hatta görmediği halde kokusunu dahi duysa kaçarlar. İnsan saçları da koku verdiği için ben bu yönteme başvurdum ve hakikaten başarılı oldum. Kurtulmuş olduk. Berberlerden topladığım insan saçlarını tarlamın çevresine etrafına döktüm. Daha sonra beklemeye başladım, bu yöntemle başarılı oldum. Uyguladığım bu yöntemle saçların üzerinde insan kokusu olduğu için domuzlar fındık bahçesine zarar vermiyor. Bu uygulamaya yaklaşık Üç yıldır yapıyorum . Bu yöntemle kesinlikle herhangi bir zarar görmeden fındığımı hasat sonunda fire vermeden topluyorum. Diğer çiftçilere de böyle yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

(Özel) Köylü tarlasını domuzlardan saç kılıyla koruyor

(Özel) Köylü tarlasını domuzlardan saç kılıyla koruyor

(Özel) Köylü tarlasını domuzlardan saç kılıyla koruyor

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