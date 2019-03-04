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(Özel) Koyun koyuna işkence

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde motosikletin arka kısmına yüklenen koyunun burnunun metrelerce yere sürtülmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.Siverek Hayvan Pazarı’ndan aldığı koyunu motosikletin arka kısmına yükleyen kimliği belirsiz bir kişi, koyunun metrelerce yere sürten burnuna aldırış etmeden yoluna devam etti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde motosikletin arka kısmına yüklenen koyunun burnunun metrelerce yere sürtülmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Siverek Hayvan Pazarı’ndan aldığı koyunu motosikletin arka kısmına yükleyen kimliği belirsiz bir kişi, koyunun metrelerce yere sürten burnuna aldırış etmeden yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların tepkisine yol açan hareket, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Görüntülerde hızla yol alan motosikletten başının sarktığı görülen koyunun, ağız ve burun kısmı yere sürterek yerden duman kalktığı görülüyor. Kısa süreli çekilen video sonrasında, yürekleri dağlayan koyunun yolculuğunun nereye kadar sürdüğü bilinmiyor

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