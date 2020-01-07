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  4. (Özel) Krediyle tır alan, satarken dolandırılan aileye şimdi de hapis şoku

(Özel) Krediyle tır alan, satarken dolandırılan aileye şimdi de hapis şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yaşayan Raşit Özkan isimli vatandaş, nakliyecilik yaparak geçimini sağladığı tırı, borcunu ödemek için satmak isterken dolandırıldı.

Eskişehir’de yaşayan Raşit Özkan isimli vatandaş, nakliyecilik yaparak geçimini sağladığı tırı, borcunu ödemek için satmak isterken dolandırıldı. Yaklaşık 5 yıl önce ailenin kızı olan bir çocuk annesi genç kadın Serap Özkan, üzerine kredi çekilerek alınan tırın borcu ödenemediği için hapse girecek.
Yaklaşık 5 ay önce 26 GE 416 plakalı tırın sahibi Raşit Özkan, aracını satmak isterken dolandırıldı. Olay, Konya’nın Yunak ilçesinde yaşandı. Borcunu ödeyemediği için tırını satmak isteyen 65 yaşındaki Raşit Özkan, ‘aracı muayene ettirip satışını alalım’ diyen şahıslarla görüştü. Ardından Özkan’a muayene için bir miktar kaparo veren şahıslar tır ile kentten ayrıldı. Kısa süre içerisinde dolandırıldığını anlayan Özkan, ekmek teknesi olarak gördüğü aracından bir daha haber alamadı. Dolandırıcıların ağına düşen Raşit Özkan’ın 38 yaşındaki kızı Serap Özkan’a kredi üzerine olduğu için şimdi de Eskişehir 2. İcra Ceza Mahkemesi tarafından 3 ay tazyik hapsi cezası verildi. Borçlarını ödemek isterken ekmek teknelerinden olan aile hem dolandırıldı hem de hapis şokuna uğradı. Kredi borcundan dolayı hapis cezası alan genç kadının 14 yaşında da bir çocuğu var. Tırlarını çalan şahıslar daha bulunmadan hapis şokuna uğrayan aile kara kara düşünüyor.
"Haklı ceza evine giriyor suçlu elini kolunu sallayarak dolanıyor"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Raşit Özkan, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Özkan, "Tırı 4-5 sene önce esnaf kefaretten kızımın üzerine aldım. Biz borumuzu ödeyemedik, aracımızı satıp borcumuzu ödeyecektik. Aracı satarken alacak olan kişilere güvenerek muayene yaptırsınlar diye verdik. Gidiş o gidiş, her taraf müracaat ettik. Benim çocuğumu şimdi savcılık arıyor, 10 gün sonra ceza evine girecek. Şimdi ben ne yapayım? Haklı ceza evine giriyor suçlu, hırsız elini kolunu sallayarak dolanıyor. Araç kızımın üzerinde olduğu için ceza evine giriyor. Borcumuzu ödeyemedik, benim çocuğum ceza evine giriyor, adalet yerini bulsun. 40 gün sonra yakalama emri çıkar mı? Ben mi gidip yakalayacağım. Yakalama 40 gün sonra çıkıyor. Adamlar çoktan tırı eritip sattılar. Benim çoluğum çocuğum katil olacak" diye konuştu.
"Tek suçum kalan borcun üstüme yıkılması"
Dolandırıldıktan sonra kredi borçlarını ödeyemeyen ailede 3 ay tazyik hapsi cezası alan Serap Özkan ise, hapse girmek istemediğini ve çocuğu olduğunu ifade etti. Çocuğuna bakacak kimsenin olmadığının altını çizen Serap Özkan, "Ben sesimi duyurmak istiyorum. Hapse girmek istemiyorum, bir tane çocuğum var ve ona bakan kimse yok. Şu anda çalışıyorum işimden de olacağım. Bu olaydan beni kurtarmalarını istiyorum. Benim tek suçum kalan borcun üstüme yıkılması. Hırsızların bulunmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğuma bakacak kimsem yok. Çok mağdur durumdayım" şeklinde konuştu.
Öte yandan kaparo vererek göz boyayan şahısların Özkan ailesi gibi birçok kişiyi daha mağdur ettiği iddia ediliyor.

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