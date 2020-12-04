Özel kreşler son durum... MEB özel kreşleri, anaokulu ve ana sınıflarını kapattı mı? Özel kreşler ne zaman açılacak?

81 ilde alınan koronavirüs tedbirleri birçok vatandaşın kafasını karıştırdı. Özellikle çocuklarını özel kreşleri gönderen veliler özel kreşler kapatıldı mı sorusuna cevap arıyor. Yeni yasakların hayata geçirilmesiyle birlikte özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verdi ve online eğitime geçiş yaptı. Peki özel kreşler ne zaman açılacak? Özel kreşler son durum haberimizde...

ÖZEL KREŞLER KAPATILDI MI, SON DURUM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında ana sınıfı ve anaokullarında verilen eğitimlere ara verilmişti. Özel kreşlerin de etkilendiği bu kararın ardından öğrenciler yüz yüze değil de online olarak eğitim almaya devam edecek.

MEB'in yaptğı açıklamanın ardından bazı özel kurumlar faaliyetlerine devam edince vatandaşların özel kreşler açık mı, özel kreşler kapatıldı mı sorularını sormalarına neden oldu. Konuyla ilgili harekete geçen bakanlık, anaokulları ve ana sınıflarının eğitime ara verdiğine dair genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderildi. Peki özel okullar ne zaman açılacak?