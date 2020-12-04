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Özel kreşler son durum... MEB özel kreşleri, anaokulu ve ana sınıflarını kapattı mı? Özel kreşler ne zaman açılacak?

04.12.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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Özel kreşler son durum... MEB özel kreşleri, anaokulu ve ana sınıflarını kapattı mı? Özel kreşler ne zaman açılacak?

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından MEB, özel kreşlerde yer alan ana sınıfı ve ana okullarının kapatılmasına ilişkin karar aldı. Yapılan açıklamalarda kafası karışan veliler, özel kreşler kapatıldı mı sorusuna cevap arıyor. Peki özel kreşler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

81 ilde alınan koronavirüs tedbirleri birçok vatandaşın kafasını karıştırdı. Özellikle çocuklarını özel kreşleri gönderen veliler özel kreşler kapatıldı mı sorusuna cevap arıyor. Yeni yasakların hayata geçirilmesiyle birlikte özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verdi ve online eğitime geçiş yaptı. Peki özel kreşler ne zaman açılacak? Özel kreşler son durum haberimizde...

ÖZEL KREŞLER KAPATILDI MI, SON DURUM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında ana sınıfı ve anaokullarında verilen eğitimlere ara verilmişti. Özel kreşlerin de etkilendiği bu kararın ardından öğrenciler yüz yüze değil de online olarak eğitim almaya devam edecek.

MEB'in yaptğı açıklamanın ardından bazı özel kurumlar faaliyetlerine devam edince vatandaşların özel kreşler açık mı, özel kreşler kapatıldı mı sorularını sormalarına neden oldu. Konuyla ilgili harekete geçen bakanlık, anaokulları ve ana sınıflarının eğitime ara verdiğine dair genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderildi. Peki özel okullar ne zaman açılacak?

ÖZEL KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK

ÖZEL KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede "resmi anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında eğitime ara verileceği" ifadesinin yer verildiği belirtildi.

30 Kasım'da gönderilen bu genelgenin ardından bazı özel kurumların eğitimine devam etmesi velilerin kafasını karıştırdı. Gönderilen genelgede, söz konusu tedbirlerin "özel eğitim kurumlarına bağlı anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarını da kapsadığının"" altı çizildi. Hala özel kreşlerin eğitimine devam etmesi durumu göz önünde bulundurularak, valiliklerden denetim yapılması istendi. Özel kreşlerin ne zaman açılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

KREŞLER KAPATILDI MI

MEB ÖZEL KREŞLER HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bakanlığın yazılı açıklamasının ardından veliler ve özel kreş işleten kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili net bir açıklama bekliyor. NTV'de yer alan habere göre, "valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı göderildiği" bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın okullara gönderdiği son yazısının ardından, devlet okulları ile birlikte özel kreşlerin de online (uzaktan) eğitime geçeceği belirtiliyor.

Yapılan açıklamada söz konusu karara okulların uyup uymayacağı ise valiliklerin yapacağı denetimlerle takip edilecek.

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