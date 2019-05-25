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(Özel) Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Kartal mevkisinde, kucağında bebek ile direksiyon başına geçen araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.

E-5 karayolu Kartal mevkisinde, kucağında bebek ile direksiyon başına geçen araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
E-5 karayolu Kartal mevkisinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kucağındaki bebek ile uzun süre ilerledi. Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Sorumsuz sürücü hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı.
O anlar ise yolda ilerleyen başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kucağında bebek olan sürücü aracıyla yolda ilerliyor.

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