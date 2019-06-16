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(ÖZEL) Kucağında bebekle polise yakalanan kadın dilenciden "Bebeği yere çarparım" tehdidi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde zabıta ve polisin yaptığı operasyon sırasında kucağında bebekle dilenirken yakalanan dilenci, zabıta aracına binmemek için polis ve zabıtayı kucağındaki torunu olan bebek ile tehdit etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde zabıta ve polisin yaptığı operasyon sırasında kucağında bebekle dilenirken yakalanan dilenci, zabıta aracına binmemek için polis ve zabıtayı kucağındaki torunu olan bebek ile tehdit etti. Polisten kurtulamayacağını anlayan dilenci kadın "Çocuğu yere çarparım bak" diyerek harekete geçince yanında olan ve bebeğin annesi de olan diğer dilenci bebeği elinden aldı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri Manavgat’ın ana caddelerinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Antalya Caddesi’nden başlayan operasyon sırasında 15 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sırasında sarhoş bir şekilde dilenirken yakalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ve hakaretler yağdıran Durdane U. isimli yaşlı kadın dilenci kucağında bebekle dilenirken yakalanınca yine ortalığı birbirine kattı. Polis ve zabıtanın elinden kurtulamayacağını anlayan yaşlı kadın dilenci, polisleri kucağındaki henüz 1 yaşındaki bebeği yere çarpmakla tehdit etti. Bu söz üzerine yanında bulunan bebeğin annesi, hemen yaşlı kadının kucağındaki bebeğini aldı. Yaşlı kadın bu defa da kendini yerlere atıp araca inmemek için direndi ancak başaramadı. Yaşlı kadın, kızı ve bebeği, zabıta aracına bindirildi. Daha önce de zabıtaya sarhoş olarak yakalanan ve ortalığı birbirine katıp gazetecilere saldırırken kameralar tarafından kaydedilen yaşlı dilenci hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla açılan davanın devam ettiği bildirildi.
Polis ve zabıta tarafından minibüs durağında dilenirken yakalanan yaşlı bir erkek ise 3-5 kuruş kazanmak için dilendiğini söyledi. Görevlilerin "Devlet yardım etmiyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine ise “Devlet ayda 450 TL veriyor. Bununla geçinmek mümkün değil. Geçinebilmek için dileniyorum. Benimle uğraşacağınıza her gün Manavgat dışından getirilip dilendirilenleri yakalayın” şeklinde konuştu.

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