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  4. (Özel) Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı

(Özel) Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı

25.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da kucağında taşıdığı bez bebek ile vatandaşın duygusunu sömürerek dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı.

Üsküdar’da kucağında taşıdığı bez bebek ile vatandaşın duygusunu sömürerek dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı. Dilencilik yapan kadın zabıta ekiplerince polise teslim edildi.
Üsküdar TEM otoyolu katılım ile Kısıklı katılım mevkiinde yol kenarında bir kadının kucağında battaniyeye sarılı bir bebek ile oturduğu ve dilencilik yaptığı görüldü. Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti. Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü. Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için Bulgurlu Polis Merkezine götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

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