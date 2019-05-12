(Özel) “Küçük Anne”

Bursa’da henüz 13 yaşındayken annesini kaybeden bu sebeple de o tarihte 8 yaşında olan serebral palsi hastası kardeşine bakmak zorunda kalan Tuğçe Çakır (25), hem üniversite okudu hem de kardeşinin bakımından arta kalan zamanlarda kitap yazdı. Yayınlanmış üç kitabından biri olan Cennet Kuşu’nda kardeşiyle olan hayatını kaleme alan genç kız, "Doğurmadan anne oldum. Ömrüm boyunca kardeşime bakacağım" dedi.

Sosyal Medyada “Küçük Anne” lakabıyla tanınan Tuğçe Çakır, henüz 13 yaşında iken 2006 yılında annesini kaybetti. Annesinin ölümüyle de 8 yaşında olan serebral palsi hastası kardeşi Tufan’a bakmaya başladı. Tufan’ın yemek yemesinden tuvaletine kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen Çakır, bir yandan da eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden açık öğretim yoluyla mezun olan Çakır, bakıma muhtaç kardeşini bırakamayacağı için çalışma hayatından vazgeçti. Genç kız, kardeşi ile ev işlerinden arta kalan zamanlarında ise kendini yazmaya adadı.

"Asıl engel insanların kalplerindedir"

Engelli kardeşi Cemal Tufan Çakır’a 13 yaşından beri annelik yapan Tuğçe Çakır, Anneler Günü ve Engelliler Haftasına dikkat çekerek, "Yaklaşan Anneler Gününde kardeşimle beraber annemin mezarını ziyaret edeceğiz. Yaşadıklarımızı anlatıp ona güzel haberler vereceğim. Ayrıca içinde bulunduğumuz Engelliler Haftası dolayısıyla buradan herkese şunu söylemek istiyorum; ’Asıl engel insanların kalplerindedir’. Engelliler bizim için bir cennet kuşu onların sayesinde cenneti kazanabiliriz. Bütün engellilere sahip çıkalım. Hor görmeyip sosyal ortama çıkartalım. Biz Tufan’ı bütün aktivitelere götürmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.