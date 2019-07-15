(Özel) Küçük çocuğa saldıran sokak köpekleri korkulu rüya oldu

"Geceleri uyuyamıyorum"

Yaşadığı korku dolu anları İHA’ya anlatan Tunç Poyracıklı, eskiden korkmadığı köpeklerden yaşadığı olay sonrasında korkmaya başladığını dile getirdi. Poyracıklı, “Bahçe kapısından çıktım. Az ileri gittiğimde teyze ile birlikte köpekler bir anda üzerime gelmeye başladılar. Köpekler bir anda üzerime atladı. Koştuklarını görünce az geriye gittim. Beni bahçe kapısının önünde sıkıştırdılar. Etrafımı sardılar. Bir tane köpek beni ısırdı. Ben bağırınca komşular geldi. Korkup kaçtılar. Zaten benim de köpeğim var, kedim de var. Korkmuyordum ama şuan korkmaya başladım. Üçüncü günüm olduğu için ayağım biraz iyileşti ama halen daha mor ve acıyor. Akşam ve gece saatlerinde köpekler havlayınca bazen korkuyorum, uyuyamıyorum” dedi.

"Grup halinde saldırıyorlar"

Mahallede hayvanseverliğiyle bilinen, aynı zamanda sokaktan bir kedi ve köpek sahiplenen anne Figen Poyracıklı ise, korkudan parka çıkamadıklarını söyledi. Olayın yaşandığı gün iş yerinde olduğunu, komşularının haber vermesi üzerine geldiğini anlatan Poyracıklı, “Hayvanseverim. Benim de bir sokak köpeğim var. Sokaktan aldığım bir kedim var. Burada parkın oluşu, her yerde bahçelerin oluşu bizi buraya çekti. Hem çocuğum hem de hayvanlarımız açısından rahat edebileceğimizi düşünüyorduk ama artık korkudan parka çıkamıyoruz. Zaten köpeği çıkarmam çok zor. Buradaki hayvanlar zaten saldırıyor. Artık çocuklara saldırıyorlar. Gerçekten bu park tehlikeli bir hale geldi. İnsanların çevrelerini çevreleyerek grup halinde saldırıyorlar. Değişik bir yapıları var. Muhtemelen çiğ et ve çiğ kemik yediklerinden dolayı böyleler. Burada bunları besleyen birkaç kadın var. Görüyoruz. Ellerindeki poşetler içerisinde çiğ et ve tavukları yollara atarak yürüyorlar. Sabah ben işe gitmiştim. 10.00 sıralarında oğlum daha kapının önüne adımını attığı anda köşeden bir köpek grubuyla besleyen kadınlardan biri dönüyor. Köşeyi dönünce oğlumla burun buruna geliyorlar. Köpekler o anda muhtemelen telaşlanınca saldırıyorlar. Bacağından ısırıyor. Kadında hiçbir tepki yok. Hani durun yapmayın diye. Çünkü o kadınlar yürüyünce arkasından bütün köpekler yürüyor. Komşular bana çok acı bir çığlıktı dediler. İnanılmaz çok üzüldük. Çıktık baktık, kim olduğu önemli değildi, bir çocuk çığlık attı hepimiz çıktık koştuk dediler. O esnada kadın ve yanındaki köpekler başka bir yerdeki köpek havlamasına hemen gitmişler” diye konuştu.