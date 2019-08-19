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(Özel) Küçük çocuğun tehlikeli oyunu, iş yerini yakıyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de bir çocuk cadde üzerinde bulunan giyim mağazasının önünden geçerken içeriye torpil attı.

Bahçelievler’de bir çocuk cadde üzerinde bulunan giyim mağazasının önünden geçerken içeriye torpil attı. Torpilin patlamasıyla mağazadakilerin büyük panik yaşadığı olayda bazı elbiseler yanarken, korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bahçelievler Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinden yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir çocuk, elindeki torpili yakarak önünden geçtiği mağazanın içerisine atıp, koşarak kaçtı. Torpilin çıkardığı sesle neye uğradıklarını şaşıran mağaza çalışanları ve bir müşteri torpilin patlamasıyla korku dolu anlar yaşadı.
Patlayan torpil bazı elbiseleri yaktı
Küçük çocuk kaçıp kayıplara karışırken, patlayan torpil nedeniyle bazı elbiseler yandı. Yaşanan olay sonrasında çalışanlar dışarıya çıkarken, kapının önünden geçen vatandaşlara durumu anlattılar. Çocuğun tehlikeli oyununda yanan elbiseler nedeniyle büyük bir facia ucuz atlatıldı. Elbiselerin tutuşması halinde dükkanın tamamının yanabileceğini belirten iş yeri sahibi Mehmet Akbaş elbiselerin tutuşmaması bizim için büyük şans dedi.
Çocuğun tehlikeli oyunu kamerada
Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuk caddede yürürken bir anda mağazanın önünde duruyor. Elinde bulunan torpili yakan çocuk torpili mağazanın içerisine atarak kaçıyor. Bu sırada mağazanın içerisinde bulunan bir müşteri de büyük korku yaşıyor. Çalışanlar daha sonra mağazanın önüne çıkarak torpili kimin attığına bakıyor.

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