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(ÖZEL) Küçük çocuğunun yanında hırsızlık yapan anne ve baba kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da bir markete dadanan çift, küçük çocuğunun gözü önünde raflardaki, kuru yemişlerin ağzını açarak cebine doldurdu.

Bayrampaşa’da bir markete dadanan çift, küçük çocuğunun gözü önünde raflardaki, kuru yemişlerin ağzını açarak cebine doldurdu. Çocuklarına kötü örnek olan hırsız anne ve babanın o anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 9 Ocak günü Bayrampaşa’da bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, küçük çocuklarıyla birlikte müşteri gibi markete gelen anne ve baba, reyonları gezmeye başladı. Sürekli olarak kasiyerleri kontrol eden çift, bir süre sonra kuru yemişlerin bulunduğu bölgeye gelerek incelemeye başladı. Rafta bulunan kuru yemiş paketini alan kadın, çıkışta sorun yaşamamak için paketin ağzını açarak kuru yemişleri cebine doldurdu. Küçük çocuğun gözü önünde hırsızlık yaparak kötü örnek olan hırsız anne ve baba bu kadarına ’pes’ dedirtti. Bir süre daha kuru yemişlerin bulunduğu bölgede gezen kadın, başka müşterilerin gelmesi üzerine eşi ve çocuğuyla birlikte marketten çıkarak kayıplara karıştı.
Küçük çocuğun gözü önünde yaşanan bu hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ailenin marketteki kuru yemişlerin bulunduğu bölgeye geldiği ve anneni kuru yemiş paketini açarak cebine doldurduğu görülüyor.

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