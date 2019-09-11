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(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 08:49 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta annesiyle birlikte yolun karşısına geçen küçük kız seyir halindeki arabanın altında kaldı.

(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı

Esenyurt’ta annesiyle birlikte yolun karşısına geçen küçük kız seyir halindeki arabanın altında kaldı. Çevredeki kalabalık 1 tonun üzerindeki aracı elleriyle kaldırarak küçük kızı çıkarırken yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, 3 gün önce akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi. Yolda annesinin elini tutup yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza üst yoldan gelen kadın sürücünün kullandığı araç çarptı. Küçük kız kadın sürücünün kullandığı aracın altında kaldı. Yaşanan olay sonrası şoka giren yabancı uyruklu çocuğun annesi çığlıklarla yardım istedi. Kadının sesini duyan vatandaşlar 1 tonun üzerindeki aracı elleriyle kaldırarak çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen polis ise kadın sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Feci kaza güvenlik kamerasında
Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük kızın annesiyle yolun karşısına geçerken seyir halindeki beyaz renkli aracın altında kalması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kaza sonrası vatandaşların 1 ton ağırlığın üzerindeki aracı kaldırmaları yer alıyor.

(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı

(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı

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