(Özel) Küçük Zeynep eğer tedavi edilmezse 3 yıl içinde ölecek

Bursa’da Selçuk-Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan Zeynep Sargın, aylardır ölüm kalım savaşı veriyor. Henüz 5 yaşındaki Zeynep, küçücük omuzlarının taşıyamayacağı kadar ağır bir yükün altında. Zeynep’e, NCL TİP2 adı verilen ve Türkiye’de sadece 7 kişide görülen bir hastalık teşhisi konuldu.

Halk dilinde ’beyincik erimesi’ adı verilen hastalığı durduracak ilaç temin edilmediği takdirde Zeynep için öngörülen yaşam süresi sadece 3 yıl. NCL hastalığı, Türkiye’de 70 kişide görülürken TİP2 türü ise sadece 7 kişide bulunuyor. Bursa’da ise geçtiğimiz aya kadar 3 kişide görülen TİP2 hastasından biri hayatını kaybedince sayı 2’ye düştü. Bu 2 kişiden biri olan küçük Zeynep, hastalığı ilerlemeden ayda 2 defa alması gereken ve değeri 150 bin TL olan ilacı bekliyor. Ailesi ise, Sağlık Bakanlığı onayından geçen ancak SGK ödemesi kapsamına alınmayan ’Brineura Cerliponase Alfa’ adlı ilacın maliyetini kendi imkanları ile karşılayamıyor.

Çözüm SGK’da

Türkiye’de sadece Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanabilen tedaviye göre minik Zeynep’in beynine takılacak bir kapsül ile 15 günde bir dışarıdan ilaç enjekte edilerek eksik enzimler tamamlanacak. Zeynep için zaman daralırken, ilaç kısa sürede temin edilemezse geri dönüşü olmayan bir yola girilecek.

Kesin tedavisi olmayan ancak durdurulması mümkün olan bu hastalığa karşı verilecek olan bu ilaç sayesinde Zeynep hayata tutunacak.

İlaç, SGK geri ödeme listesine alındığı takdirde Zeynep Türkiye’de devlet eliyle ilk kez tedavisi karşılanan çocuk olacak. SMA hastalarından sonra kendi ilaçlarının da SGK listesine girmesini bekleyen onlarca ailenin gözü şimdilerde SGK’da.