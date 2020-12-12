HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler

(Özel) Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler

12.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te faaliyet gösteren Sahne Leblebi tiyatro grubu oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorlarını sokak hayvanları için kulübeye dönüştürerek Kavaklık Park’ına yerleştirdi.Gaziantep’te bir grup arkadaşın bir araya gelerek kurduğu Sahne Leblebi Tiyatro grubunun oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorunu sokak hayvanları için feda ettiler.

Gaziantep’te faaliyet gösteren Sahne Leblebi tiyatro grubu oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorlarını sokak hayvanları için kulübeye dönüştürerek Kavaklık Park’ına yerleştirdi.
Gaziantep’te bir grup arkadaşın bir araya gelerek kurduğu Sahne Leblebi Tiyatro grubunun oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorunu sokak hayvanları için feda ettiler. Tiyatro oyuncuları havaların soğumasıyla Kavaklık Park’ında üşüyen köpekler için tiyatro dekorlarını kulübeye dönüştürdü. Kulübeyi kavaklık parkına yerleştiren oyunculardan drama öğretmeni Müyesser İncenacar, “Keşke sokak hayvanları için daha çok şey yapabilsek” dedi.
“Sokak hayvanları kış aylarında çok zorluk çekiyor”
Yaklaşık 3 yıldır bir köpek beslediğini aktaran İncenacar, köpeğiyle birlikte her sabah Kavaklık Park’ına geldiklerini söyledi. Sokak hayvanlarının kış aylarında çok zorluk çektiğini belirten İncenacar, “Mevsim şartları onları çok kötü etkiliyor. Bizde bunun üzerine bizim tiyatro oyunu dekorlarımızdan bir köpek kulübesi yapmaya karar verdik. Küçük bir garajda bu köpek kulübesini yaptık. İçi ve dışına da yalıtım yapacağız. Sabah akşam onlara mama bırakıyoruz. Sokak hayvanlarını insanlar alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar hayvanlara çok tepki veriyor. İnsanlar hayvanların kendilerine zarar verebileceğini düşünüyor ancak öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.
“Tiyatro dekorları boşuna durmasın istedik”
Tiyatro gruplarının Antep’te yerel bir tiyatro grubu olduğunu sözlerine ekleyen İncenacar, “Kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben 12 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum zaten. Grubun kurucusu benim. Gönüllü arkadaşlarla birlikte yaklaşık 5-6 yıldır çalışıyoruz. Onlarla birlikte tiyatro yapıyoruz. Pandemiden dolayı tiyatro yapamıyoruz. Bizde tiyatro dekorları boşuna durmasın istedik. Onları kesip biçtik. Bir araya getirip dekorlardan kulübe yaptık. Daha çok yapabilsek keşke ve her yerde olsa. Bizim için sıkıntı değil. Dekoru her türlü yaparız. Umarım insanlar bunu güzel karşılar. İnsanların tepkisinden kaynaklı çok fazla kulübe koyamadık. Köpekten nedense korkuyorlar. Kediden bile korkuyorlar. Hayvanlara parkta mama vermemize bile kızanlar var. Umarım sokak hayvanları için daha çok şey yapabiliriz. İnsanların destek çıkması gerekiyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkatMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ertelendi mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Ankara'da suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Ankara'da suç örgütüne operasyon!

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

'İntikam eylemi' hazırlığı yaparken yakalanan 4 DEAŞ’lı tutuklandı

'İntikam eylemi' yapacaklardı! Tutuklandılar

Türkiye’de kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti

Emniyet verileri paylaştı! İlk sırada İstanbul var

CAATSA yaptırımları neler? CAATSA nedir? CAATSA 12 madde nedir?

Amerika'nın Türkiye'ye uygulayacağı CAATSA yaptırımları neler?

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.