HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Kumar operasyonunda yakalandı, ailecek derbi maçını izliyorduk dedi

(Özel) Kumar operasyonunda yakalandı, ailecek derbi maçını izliyorduk dedi

01.02.2021 08:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kısıtlamayı delerek bir kıraathanede kumar oynayan şüphelilere, polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Bursa’da kısıtlamayı delerek bir kıraathanede kumar oynayan şüphelilere, polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 47 bin 300 TL para cezasının kesildiği operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, "Beşiktaş-Trabzonspor maçını izliyorduk, maalesef yenildik, burası aile kıraathanesi’’ dedi. Kaçmaya çalışan bir şüpheli ise "Neden kumar oynuyordunuz’’ sorusuna "Zevk için’’ diye cevap verdi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına ve pandemi genelgesine uymayan bir kıraathanede, kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, camları siyah perdeler ile kapatılan kıraathanenin çevresini ablukaya aldı. Kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, içeri girdiklerinde 11 şüphelinin kumar oynadığını gördü.

"Beşiktaş-Trabzonspor maçını izliyorduk, burası aile kıraathanesi’’
11 şüpheliye, ‘Sokağa Çıkma Kısıtlaması’na Uymamak’ ve ‘Kumar Oynamak’ suçlarından toplamda 47 bin 300 TL para cezası uygulanırken, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Bir şüpheli, gazetecilere ‘Beşiktaş-Trabzonspor maçını izliyorduk, maalesef yenildik. Bize kısıtlama yok, ailecek toplandık maç izledik burası aile kıraathanesi’’ dedi. Diğer bir şüpheli ile gazetecilerin ‘Neden kumar oynuyorsunuz’ sorusuna ‘Zevk için’ diye cevap verdi. Ekiplerin, kıraathanede arama yaptığı sırada bir oyun sever ise kaçmaya çalıştı, ancak ekipler tarafından yakalandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Çorum’da şoke eden iddia: Yanlış parmağı ameliyat edildiÇorum’da şoke eden iddia: Yanlış parmağı ameliyat edildi
Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Op. Dr. Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Op. Dr. Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 31 Ocak 2021!

İkramiye 38 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Elektrik kesintisi listesi 1 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

1 Şubat'ta İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

'Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'

Kritik uyarı! 'Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa...'

Çorum’da şoke eden iddia: Yanlış parmağı ameliyat edildi

Çorum’da şoke eden iddia: Yanlış parmağı ameliyat edildi

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu (Karaburun'da deprem)

İzmir'de peş peşe depremler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.