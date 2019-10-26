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(ÖZEL) Kuraklık sebebiyle barajlarda 2 aylık su kaldı, yeraltı suları devrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da sonbahar yağışlarının yetersizliği 2 büyük barajdaki su seviyesini düşürdü.

(ÖZEL) Kuraklık sebebiyle barajlarda 2 aylık su kaldı, yeraltı suları devrede

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da sonbahar yağışlarının yetersizliği 2 büyük barajdaki su seviyesini düşürdü. Barajlarında 2 aylık su kalan şehirde 2007 yılında hayata geçirilen 160 metre derinlikteki kuyular devreye alındı. Buski Genel Müdürü Güngör Gülenç, şehrin günlük su ihtiyacının 400 bin metreküp olduğunu, bunun 140 bin metreküplük bölümünün kuyulardan sisteme verildiğini ifade etti.
Nilüfer Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 17, Doğancı’daki su seviyesi ise yüzde 53 oranına geriledi.
BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde meclis üyelerini bilgilendirdi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için 160 metre derinlikteki kuyuların devreye alındığını belirten Gülenç, "Barajlarımızda 2 aylık su kalmıştı. Biz derin kuyuları devreye aldık. Su rezerv sürecini 3 aya çıkardık. Kuyulardan aldığımız suyu direkt sisteme entegre ediyoruz" dedi.
Bir aydır kuyulardan su alarak barajdan çekilen su miktarını azalttıklarını anlatan Gülenç, "Kasım başı itibariyle yağış gözüküyor. İnşallah barajlarda su seviyesindeki azalma durduğunda yeraltı kuyularını devreden çıkaracağız. O zaman enerji sarfiyatı da ortadan kalkacak. Şu anda günde 400 bin metreküp suyun yaklaşık 140 bin metreküplük kısmı kuyulardan sisteme veriliyor. Ankara İzmir karayolunun altına komple derin kuyulardan veriyoruz. Vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suy TSE 266 standartlarına uygun. Numunesini alıp testlerini yapıyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğü de bizi sürekli denetliyor. Suyun içmeye engel bir durumu söz konusu yok. Sadece sertlikle ilgili sıkıntı olabilir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" diye konuştu.

(ÖZEL) Kuraklık sebebiyle barajlarda 2 aylık su kaldı, yeraltı suları devrede

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