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(Özel )Kurbağalıdere’nin ıslahında gelinen son durum havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

İSKİ tarafından yürütülen Kurbağalıdere Islah çalışmaları sayesinde Kadıköy, dere ve çevresindeki kötü görüntü ve kokudan kurtuldu.

İSKİ tarafından yürütülen Kurbağalıdere Islah çalışmaları sayesinde Kadıköy, dere ve çevresindeki kötü görüntü ve kokudan kurtuldu. İSKİ tarafından yürütülen ve son hızıyla devam eden çalışmalarda son durum, İHA tarafından havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Kadıköy’de 2016 yılında başlayan Kurbağalıdere Islah çalışmaları meyvesini veriyor. Eylül ayında tamamlanması öngörülen proje sayesinde Kurbağalıdere’deki kötü görüntülerin ve etrafa yayılan kötü kokunun tarihe karıştığı belirtiliyor. İSKİ tarafından yürütülen ıslah çalışmaları son hızıyla devam ederken, yürütülen çalışmalar İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde Kadıköy sahilinin artık estetik bir görüntüye kavuştuğu fark ediliyor. Öte yandan derenin artık mavi rengine kavuştuğu da görülüyor.
İSKİ’nin kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiye göre Göztepe Köprülü Kavşak mevki’inde 732 metre dere ıslahı ve atık su kolektörü yapılması ile Kurbağalıdere’nin Ataşehir Örnek Mahallesi’nde yer alan kısmında 450 metre dere ıslahını içeren çalışmalarda şu ana kadar Göztepe Köprülü Kavşak mevki’inde hafriyat çalışmalarına başlandı ve 630 metre dere ıslahı, 890 metre uzunluğunda 2 bin 600 milimetre çapında atık su kolektörü, 218 metre uzunluğunda 3 bin 48 çelik boru itildi. Bugüne kadar toplam 5 bin 162 adet fore kazık imalatı tamamlanırken, toplam 47 kiriş monte edildi.

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