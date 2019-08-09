(Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları tezgahlarda yerini aldı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, bayramların olmazsa olmazı bayram şekeri, lokum, çikolata ve badem ezmesi alışverişlerine başladı.

Kurban Bayramı öncesi şekerlemeci ve tatlıcılarda yoğunluk hat safhaya ulaştı. Bayram ziyaretlerinde ikramların olmazsa olmazları olan şeker, lokum, çikolata ve badem ezmesi satışlarında hareketliliğin başladığını söyleyen şekerleme esnafları, vatandaşların özellikle bayram gibi özel günlerde gelenek ve görenekleri yaşatmak için alışverişlerinden taviz vermediklerini söyledi.

Bayram şekerleri, lokumlar ve çikolatalar tezgahlarda sergilenmeye başlanırken, bayramlarda misafirlere ikram edilmek üzere satışa çıkan bayram şekerlerinin kilosu bu yıl Edirne’de 15 ila 25 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Badem ezmesi, lokum, bayram şekeri, çikolata

Bayram ziyaretlerinde ikramların olmazsa olmazları olan şeker, lokum, çikolata ve badem ezmesi gibi şekerleme ürünlerinin, Kurban Bayramlarında da Ramazan Bayramı’na oranla hemen hemen aynı ilgiyi gördüğünü söyleyen esnaflar, satışlardan memnun olduklarını belirtti.