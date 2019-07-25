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(Özel) Kurban pazarında polis sahte parayı uygulamalı anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, toplum destelikli polisler, kurban pazarında hayvan satıcılarını sahte paraya karşı uygulamalı olarak bilgilendirdi.Emniyet ekipleri, kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda ikaz etti.

(Özel) Kurban pazarında polis sahte parayı uygulamalı anlattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, toplum destelikli polisler, kurban pazarında hayvan satıcılarını sahte paraya karşı uygulamalı olarak bilgilendirdi.
Emniyet ekipleri, kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen hayvan pazarında satıcıları sahte para konusunda ikaz etti. Doğu illerinden getirdikleri hayvanları satışa sunan vatandaşları tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, satıcıları sahte paraya karşı uyararak konuyla ilgi bilgilendirme yaptı. Ekipler, satıcılara paranın sahte olup olmadığını anlamada 10 altın kuralı anlattı. Polis memuru Ahmet Talak, sahte parayla gerçek paranın nasıl ayır edileceğini gösterdi. Vatandaşlar polis memurunun anlattıklarını pür dikkat dinledi.
Alışverişlerde ele geçen paraların sahte olma ihtimaline karşı satıcılardan dikkatli olmalarını isteyen ekipler, satıcılara paranın nasıl sahte olup olmadığını anlamaları için uygulamalı olarak bilgi verdi.

(Özel) Kurban pazarında polis sahte parayı uygulamalı anlattı

(Özel) Kurban pazarında polis sahte parayı uygulamalı anlattı

(Özel) Kurban pazarında polis sahte parayı uygulamalı anlattı

(Özel) Kurban pazarında polis sahte parayı uygulamalı anlattı

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